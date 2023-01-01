Я спрашиваю – мне отвечают: Инструменты искусного диалога. Нина Зверева,Светлана Иконникова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Как вы думаете, что важнее всего в общении? Может быть, умение хорошо выглядеть, правильная речь или непринужденность? Нина Зверева и Светлана Иконникова, специалисты по коммуникации, психологии общения и риторике, считают, что самое главное в общении – это вопросы. С помощью вопросов можно поддержать собеседника или вывести из себя, заставить задуматься или почувствовать к вам симпатию. А ответы позволяют наладить дружеское общение или, наоборот, выстроить стену отчуждения. Эта аудиокнига для всех, кто хочет научиться искусству диалога: для родителей, желающих найти общий язык с подростком, журналистов, сотрудников отдела кадров, публичных должностных лиц или руководителей компаний. Из нее вы узнаете, что такое «вопрос наповал», кому нельзя задавать вопросы во время светской беседы и как блестяще ответить на неудобный вопрос.



Я спрашиваю – мне отвечают: Инструменты искусного диалога слушать на видеосервисе Wink.