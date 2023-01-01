Я, снова я и мы с тобой: психология личности и искусство быть счастливым. Брайан Литтл. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Брайана Литтла «Я, снова я и мы с тобой» основана на авторском курсе личностной психологии профессора Гарвардского университета и опытного практикующего психолога. Его студенты подтверждают, что благодаря этой методике изменили свою жизнь. Автор исследует вопросы, которые коренятся в человеческом сознании, но при этом кажутся обыденными, как разговор за завтраком. Является ли первое впечатление о человеке ошибочным? Всегда ли у творческих людей бывает ужасный характер? Возможно ли поменять личностные черты после 30 лет? Неужели наша личность — это мозаика из отдельных «мини-я»? Как достичь самореализации и жизненного процветания? Тесты, интерактивные анкеты в книге облегчают самоанализ и помогают прояснить кое-какие непонятные поступки других людей и наше собственное поведение.



Я, снова я и мы с тобой: психология личности и искусство быть счастливым слушать на видеосервисе Wink.