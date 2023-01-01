Я, робот. Айзек Азимов (книга, 1950) слушать онлайн

Сюжет

Роман в новеллах «Я, робот» относится к одной из самых важных работ в истории фантастики. Сформулированные Азимовым ТРИ ЗАКОНА РОБОТЕХНИКИ легли в основу науки об Искусственном интеллекте. Что случится, если робот начнет задавать вопросы своему создателю? Какие будут последствия программирования чувства юмора? Или возможности лгать? Где мы тогда сможем провести истинную границу между человеком и машиной? В «Я, робот» Азимов устанавливает свои Три Закона, придуманные для защиты людей от их собственных созданий – и сам же выходит за рамки этих законов. Вместе с гениальным робопсихологом доктором Сьюзен Кэлвин мы увидим, как воплощается мечта об искусственном интеллекте и как меняется наше отношение к роботам.



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