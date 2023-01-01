Я – рабочий. Часть 1. «Жизни навстречу». Петр Алексеевич Попогребский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

О рабочем-фрезеровщике, одном из зачинателей стахановского движения – Иване Ивановиче Гудове. В день своего шестидесятилетия Иван Гудов вспоминает свою жизнь – как он, простой деревенский паренек, приехав в 1934 году в Москву, начал работать на станкостроительном заводе и прошел нелегкий и интересный путь от чернорабочего до знатного фрезеровщика. Исполнители: Иван Гудов – Зимин Михаил; Круглушина – Скудатина Людмила; Фиолетов – Папанов Анатолий; Тюрин – Грибов Алексей; Орджоникидзе – Этуш Владимир; Сушков – Некрасов Геннадий; Крысин – Парфенов Николай. В эпизодах: Невинный Вячеслав, Гуляева Нина, Сайфулин Геннадий и другие



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