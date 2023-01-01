Я признаюсь. Анна Гавальда (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Истории о любви, дружбе и жизни, рассказанные от первого лица. От лица обычных живых людей. Обнажая душу, они пытаются разобраться, разобраться, прежде всего, в себе. Я могла бы сказать, что это сборник новелл, историй, что их всего семь и все они написаны от первого лица, но я вижу книгу иначе. Для меня это не просто истории и, главное, не просто персонажи, для меня это люди. Живые люди. Из плоти и крови. Людмила, Поль, Жан и другие, безымянные, рассказывают о себе. Почти все они говорят в темноте, ночью или в такой момент жизни, когда не слишком хорошо отличают день от ночи. Пытаясь разобраться в себе, они разоблачаются, снимают доспехи, открывают душу. Получается не у всех, но даже попытки заставляют меня сопереживать. Говорить, что сопереживаешь собственным персонажам, наверное, слишком пафосно, но повторяю: для меня это не персонажи, а люди, реальные люди, мои новые знакомые, которых я и представляю вам сегодня.



Я признаюсь слушать на видеосервисе Wink.