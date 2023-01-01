Я помню музыку Прованса. Анн-Гаэль Юон (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Молодая писательница Джулия приезжает в Прованс к своей бабушке Жанине, с которой случилась беда. Она находит адресованный ей дневник – Жанина начала вести его, понимая, что теряет память. Душевное, теплое и полное искренности повествование переносит нас в солнечный Прованс, наполненный тонкими ароматами лаванды и черных трюфелей, музыкой любви и атмосферой полузабытых тайн. Одна за другой страницы дневника открывают Джулии историю ее семьи, полную драм и надежд, любви и коварства. Погружение в прошлое самым неожиданным образом отражается на жизни самой Джулии, в корне меняет ее и дарит прощение, вдохновение и надежду. Этот роман написан Анн-Гаэль с особой теплотой в память о ее любимой бабушке.



Я помню музыку Прованса слушать на видеосервисе Wink.