Я обманывать себя не стану…. Сергей Есенин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Для романтического сердца стихи великого русского поэта Сергея Есенина – это то, что ложится на душу, как песня, и запоминается навсегда. Щемящая интонация, пронзительная исповедальность, проникновение в сокровенные глубины души высказаны именно те слова, которые созвучны мыслям и чувствам читателя. Признаемся: каждый из нас готов присвоить себе есенинские строки – будто собственные чувства обрели умение говорить о прекрасном. При жизни Есенин выпустил тридцать поэтических книг и сборников: его первая книга вышла, когда поэту едва исполнилось двадцать лет, а последнее стихотворение, написанное собственной кровью, было им записано через десять с небольшим лет. «Будь же ты вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть». Ранее книга выходила под заглавием «Я помню, любимая, помню…»



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