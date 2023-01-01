Я ничего не успеваю! Как провести аудит своей жизни и расставить приоритеты. Ольга Баранова,Елена Погодичева
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Я ничего не успеваю! Как провести аудит своей жизни и расставить приоритеты. Ольга Баранова,Елена Погодичева

Я ничего не успеваю! Как провести аудит своей жизни и расставить приоритеты. Ольга Баранова,Елена Погодичева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология124 мин12+

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Сюжет

Проведите генеральную уборку жизни. Выбросьте несрочное и неважное. Посмотрите на жизнь сверху, чтобы найти время для себя. Определите, что является главным именно для вас. И главным станет не «Как все успевать?», а «Что для меня важно успеть?»

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