WinkАудиокнигиЯ ничего не успеваю! Как провести аудит своей жизни и расставить приоритеты. Ольга Баранова,Елена Погодичева
Я ничего не успеваю! Как провести аудит своей жизни и расставить приоритеты. Ольга Баранова,Елена Погодичева (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология124 мин12+
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Сюжет
Проведите генеральную уборку жизни. Выбросьте несрочное и неважное. Посмотрите на жизнь сверху, чтобы найти время для себя. Определите, что является главным именно для вас. И главным станет не «Как все успевать?», а «Что для меня важно успеть?»
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