Я не якудза. Gokudo Yakudzaki (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Даже якудза мечтает стать знаменитым актёром, только этот парень не считает себя одним из них, он всеми силами отдаляется от мафии. Всё идёт по плану, но внезапно появляется девушка, которая опьяняет парня своим неординарным и безрассудным подходом к реальности. В жизни их отношения оставляют желать лучшего, но в виртуальном мире всё иначе. Они находят в лесу браслет, который помогает им перемещаться во времени. Каждый хочет что-то изменить в своей жизни, но за игру со временем им придётся платить.



Я не якудза слушать на видеосервисе Wink.