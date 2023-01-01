Я начальник, ты – дурак. Как не совершать глупых ошибок при поиске работы. Юлианна Васкевич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Работы в стране нет, вакансий не хватает. Без опыта вас не возьмут, с хорошим опытом – скорее всего, тоже. Вы еще верите в эти мифы о работе? Юлианна Васкевич уже много лет работает в HR-сфере и прекрасно знает, что соискатели часто заблуждаются насчет своих возможностей. В книге она развеивает основные мифы о том, что без опыта или со слишком хорошим опытом вас не возьмут, о том, что резюме или собеседование важнее, чем все остальные этапы, и что работодатель оценивает вас исключительно по кейсам в портфолио. Вакансия мечты станет вашей, карьерный рост перестанет казаться мечтой, а руководство будет обращаться с вами на равных – все благодаря простым, но важным советам от Юлианны Васкевич.



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