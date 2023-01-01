Я хочу твою шкуру, дракон! или Верните все обратно!. Маруся Хмельная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нас связала узами истинной пары сама богиня. Только мы ненавидим друг друга и дар принимать не желаем. Мы оба будем бороться за свою свободу. А когда получим… Богиня, а можно попросить тебя в стопятисотый раз вернуть всe обратно? Нет? Значит, всe сами, опять сами. И потом не жалуйтесь!



Я хочу твою шкуру, дракон! или Верните все обратно! слушать на видеосервисе Wink.