Я хочу быть с тобой! Учебник счастливой жены. Наталья Толстая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга создана для того, чтобы ты как можно дольше могла любоваться золотым кольцом на безымянном пальце правой руки. А если ты только мечтаешь об этом – тебе тоже весьма кстати представляется случай пройти «Школу любви» и освоить науку под названием «Счастливый брак»! А для того, чтобы тебе было легче и проще изучать эти науки жизни – вот тебе Учебник. В нем все по-настоящему: и лекции есть, и вопросы с места, и задачки, и решения. Он написан, как Уголовный кодекс – по прецедентам и на все случаи в жизни. Ты можешь учиться на чужих ошибках, брать на заметку чужие просветления, и только в одном тебе придется пройти серьезную самостоятельную работу – в построении своей собственной жизни, не похожей ни на чью другую! Действуй, как подсказывает любовь и сердце, даже если тебе чей-то совет покажется удачным (в том числе и высокопрофессиональный) – прислушайся к своему сердцу, как к барометру: твой ли это путь? Желаю тебе умения любить и любви безусловной! И тогда ты увидишь счастье.



Я хочу быть с тобой! Учебник счастливой жены слушать на видеосервисе Wink.