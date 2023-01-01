Я к вам по делу, ваше величество!. Александра Шервинская (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Что может быть хуже глупого короля? Только король-экспериментатор! Тот, который постоянно генерирует совершенно безумные идеи и заставляет дворцовых обитателей их реализовывать. Вот и теперь наше беспокойное величество решило, что ему во дворце позарез нужна газета, а то оно не все сплетни и слухи успевает узнать. Возглавить это уникальное издание поручили мне, Монике Мэнсфилд, внучке любимой фрейлины королевы-матери и по совместительству выпускнице факультета изящной словесности Королевского Благородного пансиона. Что же – тогда не жалуйтесь, если в процессе подготовки я по просьбе короля впутаюсь в расследование похищения, обзаведусь странными сотрудниками и ещё более странными защитниками и сумею предотвратить кражу бесценного артефакта. Как говорится, «кто не спрятался – я не виновата»!



Я к вам по делу, ваше величество! слушать на видеосервисе Wink.