Я – истребитель. Владимир Поселягин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Школьник-выпускник провалился в болото и вынырнул 20 июня 1941 года. Сын летчика, сам летчик, он решил оставить заметный след в этой войне. Но главное для него для начала – выжить в первые дни войны. А скоро новейшие истребители Ла-5, которыми управляют летчики, прошедшие обучение по новейшим метод�икам пилотирования в Центре боевой подготовки летного состава ВВС, пойдут в бой.



Я – истребитель слушать на видеосервисе Wink.