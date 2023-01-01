Я – истребитель. Владимир Поселягин
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Я – истребитель. Владимир Поселягин

Я – истребитель. Владимир Поселягин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези583 мин16+

Сюжет

Школьник-выпускник провалился в болото и вынырнул 20 июня 1941 года. Сын летчика, сам летчик, он решил оставить заметный след в этой войне. Но главное для него для начала – выжить в первые дни войны. А скоро новейшие истребители Ла-5, которыми управляют летчики, прошедшие обучение по новейшим методикам пилотирования в Центре боевой подготовки летного состава ВВС, пойдут в бой.

Я – истребитель слушать на видеосервисе Wink.

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