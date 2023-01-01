WinkАудиокнигиЯ – грозный любовник. История Сида и Алисы. Эрмес Леал
Я – грозный любовник. История Сида и Алисы. Эрмес Леал (книга, 2008) слушать онлайн
2008, Аудиокнига
Эротика18+
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Сюжет
"Я – грозный любовник. История Сида и Алисы" – один из шокирующих романов современного бразильского писателя Эрмеса Леала о любви простого бразильского паренька, постоянно, как и его приятели, грезящего о сексе и считающего себя грозным любовником. В чем-то повторяющая сюжет «Ромео и Джульетты», эта история повествует о том, как один необдуманный поступок повлек за собой череду все более губительных событий, когда жизнь главного героя, такая веселая и многообещающая, начала рушиться с роковой неотвратимостью.
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