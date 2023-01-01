Я говорю – меня слушают. Нина Зверева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига для тех, кто хочет, чтобы их не только слушали, но и слышали. ЧИТАЕТ АВТОР Умение выступать публично необходимо каждому современному человеку. Мы презентуем себя преподавателю, сдавая экзамен, работодателю – во время интервью, сотрудникам в процессе работы, партнерам при заключении сделки. Говорить на публике нелегко, многие испытывают страх и неуверенность. Для телеведущего умение выступать – основа профессии, поэтому советы тележурналиста имеют наибольшую ценность. Нина Зверева, тележурналист и педагог, член Академии российского ТВ и обладатель премии «ТЭФИ», расскажет, как подготовиться к выступлению, выработать свой ораторский стиль и наиболее эффектно донести свою мысль до аудитории.



Я говорю – меня слушают слушать на видеосервисе Wink.