Я – другой. Книга 4. Денис Деев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Я – другой» – фантастический роман Дениса Деева, четвертая книга одноименного цикла, жанр ЛитРПГ, боевая фантастика. В моем теле коктейль из лучших генов матушки-Земли. Я бегаю быстрее гепарда, ныряю глубже кашалота, отращиваю потерянные конечности как ящерка и ем при этом за трех слонов. Ну а что вы хотели, защищать родную планету от злобных пришельцев та еще работенка. Они у нас решили полномасштабный эксперимент устроить. Раздали людям импланты и сказали – качайтесь и раскачивайтесь! Народ ради прокачки начал косить друг друга миллионами. Вот мне и приходится, сворачивая в очередной раз инопланетную шею, оставлять послание – ошиблись вы, ребятки, с выбором подопытных кроликов. Бросайте эту идею и бегите домой во все лопатки. Хотя… я достану вас и там.



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