Я – другой. Книга 3. Денис Деев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Я – другой» – фантастический роман Дениса Деева, третья книга одноименного цикла, жанр ЛитРПГ, боевая фантастика. Вернулся на Землю после ста лет отсутствия по уважительной причине? И обнаружил, что цивилизация рухнула, а родной дом заполонили кровожадные твари? Это ерунда, не делай из этого драму! Монстры оказались не чудовищами, а обычными киборгами весело и задорно разделывающими друг друга на запчасти ради такой непонятной для тебя штуки как «прокачка»? Тоже мне трагедия, перестань рефлексировать! Твоих друзей похитили, а за тобой начала охоту самая могущественная и зловещая сила на планете? Хорошо-хорошо, можешь слегка понервничать. А лучше раздобудь большую пушку и снеси голову вон тому уродцу. Он слишком вызывающе на тебя смотрит.



Я – другой слушать на видеосервисе Wink.