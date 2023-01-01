WinkАудиокнигиЯ – другой. Книга 2. Денис Деев
Я – другой. Книга 2. Денис Деев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика551 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
«Я – другой» – фантастический роман Дениса Деева, вторая книга одноименного цикла, жанр ЛитРПГ, боевая фантастика. Не нужно пытаться встроить меня в систему. Я винт с обратной резьбой, я дюймовая диковинная гайка. Я пригоршня песка для смазанных шестеренок. Я электрон, плывущий от плюса к минусу. Я гвоздь, который заклинит идеально настроенный механизм. Я… другой.
Я – другой слушать на видеосервисе Wink.