Я – другой. Книга 2. Денис Деев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Я – другой» – фантастический роман Дениса Деева, вторая книга одноименного цикла, жанр ЛитРПГ, боевая фантастика. Не нужно пытаться встроить меня в систему. Я винт с обратной резьбой, я дюймовая диковинная гайка. Я пригоршня песка для смазанных шестеренок. Я электрон, плывущий от плюса к минусу. Я гвоздь, который заклинит идеально настроенный механизм. Я… другой.



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