Я дрался в Сталинграде. Откровения выживших. Артем Драбкин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

К 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом! Дань памяти тех, кто выполнил Сталинский приказ «Ни шагу назад!», выстояв под сокрушительными вражескими ударами, кто сдержал клятву «За Волгой для нас земли нет!» и совершил невозможное, сломав хребет «непобедимому вермахту», кто выжил «в окопах Сталинграда», чтобы рассказать о решающем сражении Великой Отечественной. Их живые голоса, их «окопную правду» Вы услышите в этой книге… "Человек в Сталинграде жил три дня максимум. Я не успевал даже познакомиться с новыми танковыми экипажами, как они гибли. И мы, и немцы осатанели до такой степени, что, казалось, с обеих сторон воюют смертники, мечтающие побыстрей отправиться на тот свет…"



Я дрался в Сталинграде слушать на видеосервисе Wink.