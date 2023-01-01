Я дрался на Т-34. Третья книга. Артем Драбкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

НОВАЯ КНИГА ведущего военного историка. Продолжение супербестселлеров, разошедшихся суммарным тиражом более 100 тысяч экземпляров. Воспоминания советских танкистов, воевавших на легендарном Т-34. «Только я успел крикнуть: „Пушка справа!“, как болванка пробила броню. Старшего лейтенанта разорвало на части, и вся кровь с него, оторванные куски тела… все это на меня! Мне достался в ногу мелкий осколок от брони, который я потом сам смог вытащить, а механику-водителю осколок попал в плечо. Но танк еще оставался на ходу, и тот, одной рукой переключая рычаг скоростей, вывел „тридцатьчетверку“ из-под огня…» «Я принял решение контратаковать с фланга прорвавшиеся немецкие танки. Сам сел на место наводчика. Расстояние до них было метров четыреста, да к тому же они шли бортами ко мне, и я быстро поджег два танка и два самоходных орудия. Брешь в нашей обороне была ликвидирована, положение стабилизировалось…» «В бою за село Теплое прямым попаданием снаряда заклинило ведущее колесо одного из атакующих „Тигров“. Экипаж бросил фактически исправный новейший танк. Командир корпуса поставил нам задачу вытащить „Тигр“ в расположение наших войск. Быстро создали группу из двух танков, отделения разведчиков, саперов и автоматчиков. Ночью двинулись к „Тигру“. Артиллерия вела беспокоящий огонь по немцам, чтобы скрыть лязг гусениц „тридцатьчетверок“. Подошли к танку. Коробка стояла на низкой передаче. Попытки переключить ее не удались. Подцепили „Тигр“ тросами, но они лопнули. Рев танковых двигателей н...Слушайте книгу.



Я дрался на Т-34 слушать на видеосервисе Wink.