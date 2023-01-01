Я чертовски устала… Надежный способ побороть выгорание, стать энергичней и вернуться к нормальной жизни. Эми Шах. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Хроническая усталость — это настоящая эпидемия поколения. Эми Шах, врач и нутрициолог, рассказывает в этой книге о том, почему многие люди постоянно чувствуют себя измученными. На наше состояние влияет многое — от гормонального фона до пищевых привычек. Эми Шах предлагает собственную методи�ку борьбы с усталостью — она сочетает практики восточной и западной медицины и включает уникальную систему «циркадного голодания», которая способствует обновлению организма и улучшению самочувствия.



Я чертовски устала… Надежный способ побороть выгорание, стать энергичней и вернуться к нормальной жизни слушать на видеосервисе Wink.