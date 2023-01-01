Я – CEO. Как построить карьеру, бизнес в 200 странах и прожить 30 000 дней счастливо. Илья Кретов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Готовых рецептов успеха не существует. Но опыт лидеров, которые уже смогли построить выдающуюся карьеру и создать отличные команды, просто обязан стать мощным мотиватором для тех, кто только начинает свой путь наверх. Илья Кретов, генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках, предлагает взглянуть сквозь «стеклянный потолок» на людей, которые уже преодолели этот барьер, и задуматься, как каждый из нас может превратить, казалось бы, недосягаемый потолок в надежный пол под своими ногами. Эта книга– о том, как люди в разных странах воплощают свои увлечения в успешные бизнес-проекты и становятся лидерами, меняющими мир к лучшему. Сделав головокружительную карьеру, автор не дает готовых рецептов, но рассказывает о своем пути в большом бизнесе и делится лично проверенными методами управления, правилами лидерства и инструментами развития команд до уровня dream team, когда по плечу самые масштабные задачи. Наконец, это книга о том, как, развивая бизнес, быть просто счастливым человеком. Илья Кретов предлагает прямо сейчас наполнить каждый день смыслом, получать от этого удовольствие и стать CEO самого себя и своей собственной жизни. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



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