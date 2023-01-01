Я больше не могу! Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием. Ранган Чаттерджи. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Стресс — эпидемия XXI века. Для многих будет открытием, что эмоциональное напряжение — первопричина низкого либидо, плохой памяти, проблем с кишечником, ожирения и даже болезни Альцгеймера.

Неправильное питание, недосыпание, отсутствие физической активности и увлечение соцсетями ли�шают организм ресурсов для борьбы с постоянно растущим напряжением.

Но — хорошая новость — справляться с повседневным стрессом проще, чем нам кажется! Достаточно внести небольшие изменения в свой распорядок дня, чтобы свести стресс к приемлемому минимуму.

Ранган Чаттерджи, практикующий врач-терапевт, предлагает конкретные продукты питания, действия, мысли и упражнения, которые помогут вернуть душевное равновесие.



Я больше не могу! Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным выгоранием слушать на видеосервисе Wink.