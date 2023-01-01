Я без тебя не могу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Петр Смирнов со студенчества дружил с Людмилой. Их отношения постепенно переросли в длительный роман. Как-то Петр и Людмила, наконец, договорились пожениться. По сути, предложение сделала Людмила, а Петр его принял. Неожиданно к Петру нагрянула Ольга, его бывшая жена. Когда-то их роман был стремительным. Уже тогда Петр встречался с Людмилой, но отношения с Ольгой заставили его забыть обо всем. Вскоре после свадьбы Ольга заскучала, а однажды собрала вещи и ушла из дома. Петр мучился, страдал, утешение он нашел в объятиях Людмилы. И вот теперь, в самый неподходящий момент, Ольга вновь объявилась в его жизни. Она должна была вот-вот родить, но отец ребенка бросил ее. Ольга попросила, чтобы Петр приютил ее. Петр согласился. Он надеялся, что сразу после родов Ольга исчезнет из его дома. Людмиле он ничего не стал сообщать. Но в день, когда Людмила и Петр должны были подавать заявление в ЗАГС, тайна раскрылась. Во время решительного разговора Ольге стало плохо, начались роды. Пока бывшая жена была в роддоме, Петр согласился на предложение Людмилы и переехал к ней. Но мысли об Ольге не оставляли его в покое. Он встретил ее с ребенком из роддома, разрешил им остаться у себя и ежедневно навещал. Однажды терпение Людмилы лопнуло, она выставила Петра. Он вернулся домой. Ему казалось, что все складывается как нельзя лучше – ему нравилась роль отца, пусть и чужого ребенка. Как-то Ольга пришла к нему в спальню. Они провели вместе ночь, но неожиданно Петр понял, что эта близость завела их обоих в тупик. Он не любил Ольгу, возможно, и никогда не испытывал к ней ничего кроме страсти. Ему нужна была Людмила. И Ольга к бывшему мужу ничего уже не испытывала, но деваться ей было некуда: на руках новорожденный ребенок, а где-то далеко мать, которая попросила Ольгу повременить с приездом. Петр и Ольга поняли, что их ожидают серые будни и сплошные обязанности. Но, к счастью, отец ребенка вспомнил об Ольге и забрал ее. Петр остался один, он отчаянно скучал без Людмилы. Тогда он решил не просто поговорить с ней, а сделать предложение, но на сей раз, он не сомневался в том, что искренне хочет жениться на Людмиле. Людмила приняла его предложение.



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