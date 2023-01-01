Я беременна. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Незамужняя студентка Алина узнала о том, что беременна, но не решалась рассказать об этом своей матери Наталье Андреевне. Впрочем, мать и сама быстро догадалась, что с дочерью что-то не так. Узнав о том, что отцом ребенка является бывший одноклассник Алины Семен, и они пока не смогут самостоятельно воспитывать и обеспечивать ребёнка, Наталья Андреевна потребовала, чтобы дочь сделала аборт. Алина не сомневалась, что должна родить ребенка и обиделась на мать, за то, что та ее не поддержала. Самому Семену Алина ничего не рассказывала до поры до времени из-за ссоры с ним. Однако теперь ей пришлось позвонить Семену и сообщить ему о случившемся. Он обрадовался и предложил ей выйти за него замуж. Дома Алину ждал очередной скандал. Алина решила уйти от матери и жить у Семена. Однако и отец Семена Владимир Николаевич не пришел в восторг, узнав о том, что девушка сына беременна. Он обругал Алину и выставил ее вон. Семен постарался успокоить Алину, пообещав, что найдет выход, но предпринимать что-либо не торопился. Мало того, неожиданно Семен решил, что будущий ребенок не от него. Алина поругалась с возлюбленным и почти согласилась сделать аборт. Ее отчаяние было настолько огромным, что она решила наглотаться таблеток. Спасла Алину вовремя вернувшаяся мать. Наталья Андреевна испугалась за жизнь дочери, она поняла, что нужно принять решение Алины и смириться с тем, что она решила рожать. Алину положили на сохранение. Недетские перипетии заставили Алину переоценить свою жизнь. Впервые она почувствовала ответственность и решила вести себя, как взрослый человек. Она устроилась на работу и собралась взять академический отпуск в ВУЗе. Семен, узнав о том, что Алина в больнице, примчался к девушке. Однако его ждал жесткий отпор. Алина посмеялась над нерешительностью и слабоволием своего возлюбленного и прогнала его. Спустя короткое время, к ней пришел Владимир Николаевич и сообщил, что Семен пропал. Вскоре Семен объявился. Выяснилось, что он бросил учебу, устроился на работу и уже почти добился места в общежитии. Все это он сделал ради Алины, однако его планы нарушила повестка из военкомата. Алина согласилась на предложение Семена выйти за него замуж и дождаться любимого из армии.



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