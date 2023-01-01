Я – адептка. Случайные нити. Катерина Темная (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Случайные нити – фантастический роман Екатерины Темной, вторая книга цикла «Я – адептка», жанр приключенческое фэнтези, попаданцы. Я попала в волшебный мир. Получила силу богини. Стала адепткой магической академии. А в придачу… меня контролируют ментально, пытаются овладеть ради силы и даже убить, словно мертвой я буду полезнее. С таким навряд ли справишься сама. Но кому можно доверять? Хранителю, приставленному ко мне главой опасной расы? Княжичу, чей характер оставляет желать лучшего? А может, кронпринцу демонов, который появился на балу, словно по сюжету сказки? Опасности не ждут, и придется разбираться по ходу дела. А кто друг, кто враг – покажет время.



Я – адептка слушать на видеосервисе Wink.