X-Polyglossum English. Английский в дороге. Курс для начинающих. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уважаемые покупатели, мы рекомендуем этот диск людям, уже владеющим английским языком на начальном уровне и желающим подняться на следующий уровень pre-intermediate. Учебный курс состоит из диалогов начального уровня, разыгранных настоящими британцами, и комментариев на русском языке. В процессе занятий Вы познакомитесь со множеством полезных фраз и речевых оборотов, которые могут пригодиться в реальных жизненных ситуациях, таких как: знакомство с людьми, адаптация на новом месте работы, адаптация в школе, выяснение направления в незнакомом городе, отправка письма, обращение с жалобой в магазин, разговор о домашних животных, обсуждение фильмов, книг, музыки и многих других. Синхронный дословный русский перевод, комментарии к наиболее важным фразам, сделают наш курс понятным и хорошо запоминающимся. Занимаясь по нашему пособию, вы расширите свой словарный запас, улучшите навык восприятия иностранной речи на слух, разовьeте собственную устную речь. Эта аудиокнига содержит Zip-файл с исходными текстами аудиозаписей, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.* 10 часов непрерывного звучания аудио материалов, * 2 иностранных диктора (женский и мужской голос, стопроцентные британцы), * разбор важных фраз и комментарии к ним на русском языке, * озвученный синхронный перевод диалогов на русский язык, * английский, англо-русский и русско-английский варианты звучания диалогов, * файлы с исходными текстами аудиозаписей.



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