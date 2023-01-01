Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Марк Мэнсон. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн
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Сюжет
Знаменитый рэпер, звезда мирового кино, невероятно смелый и обаятельный парень — таким мы знаем Уилла Смита. Он органично смотрится на красной ковровой дорожке, летает на аэромобиле, носит классную стрижку. Фильмы с его участием не одно десятилетие бьют рекорды в прокате. Но это лишь вершина �айсберга.
Уилл рано узнал, что такое слава и большие деньги, не прошел первое испытание «медными трубами» и потерял все. Однако сумел вновь поверить в себя и стать еще сильнее, богаче и известнее. Читайте саммари книги Will, и вы узнаете, как и какой ценой Уилл Смит добился невероятного успеха; как он превратился из вечно испуганного мальчугана, над которым издевались сверстники и которого бил отец, в суперзвезду; каким принципам он следует в жизни и работе.
Will слушать на видеосервисе Wink.