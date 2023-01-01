Wiki-правительство. Как технологии могут сделать власть лучше, демократию — сильнее, а граждан — влиятельнее. Бет Новек. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Чиновник не должен быть единственным человеком, принимающим решения, пришло время управления с помощью совместной работы. Когда мы реализуем что-то вместе, мы имеем власть», — пишет преподаватель Нью-Йоркской школы права, одна из ста самых креативных людей в бизнесе по версии Fast Company Бет Нов�ек.

В книге «Wiki-правительство. Как технологии могут сделать власть лучше, демократию — сильнее, а граждан — влиятельнее» она рассказывает о том, как устроена и работает демократия совместной деятельности.

«Wiki-правительство» — безусловный мастрид для всех, кто заинтересован в более эффективном и прозрачном обществе. Послушайте аудиосаммари, чтобы понять, как огромный человеческий потенциал может быть использован для решения задач любого уровня — от государства до маленькой компании.



Wiki-правительство слушать на видеосервисе Wink.