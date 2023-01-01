Web3. Новые экономические и культурные границы интернета. Алекс Тапскотт. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Певица Граймс за 20 минут заработала $6 млн, продав свои рисунки в виде NFT-токенов…

Ethereum отказался от майнинга, теперь транзакции проводятся по новому принципу…

Криптоп�ирамиды в 2022 году рушились одна за другой, инвесторы теряли миллионы долларов…

Как относиться к таким новостям? Почему их все больше? Что вообще происходит?

Мы стоим на пороге нового мира — Web 3.0, говорит один из главных его знатоков Алекс Тапскотт. Блокчейн, криптовалюты, токены — инструменты этого мира, которые могут сделать нашу жизнь в Cети свободнее и справедливее, если мы поймем, как они устроены и чем именно могут помочь.



Web3 слушать на видеосервисе Wink.