We Three Kings. Анастасия Манакова (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Эта история трогает душу и волнует сердце до слез! Канун Нового года и Рождества – наверное, лучшее время в году. Люди подводят итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на год наступающий, наряжают елки, запасаются подарками и с нетерпением ждут длинных выходных. Скоротайте нес�колько вечеров в компании с аудиоверсиями серии замечательных рассказов к Новому Году и Рождеству! Соответствующее праздничное настроение гарантируем!



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