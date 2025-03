Взрывной PR. Оружие социального соблазнения. Роман Масленников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига «Взрывной PR. Оружие социального соблазнения», («Библия Хайпа»), от основателя этого направления нестандартного продвижения и изготовителя сотни сенсаций Романа Масленникова – самая полная и крутая на данный момент версия метода новаторского инструмента манипуляции массовым сознанием. Манипуляции – в хорошем смысле слова! Автор и его команда выступают единым фронтом ПРОТИВ «чернухи» в новостях и бьются ЗА то, чтобы хороших, позитивных, весeлых, интересных новостей было больше. Книгу оценили российские Гуру Пиара: Алексей Ситников, Игорь Писарский, Антон Вуйма, Тот Самый «Менеджер Мафии» (Игорь Пылаев), Анатолий Гин, Сергей Фаер и Дмитрий «Бакстер» Гусев, а также сотни стартаперов, предпринимателей и бизнесменов по всей России. «This looks interesting and energetic». – Реальный отзыв Дугласа Рашкоффа, автора концепции и книги «Медивирус». Аяз Шабутдинов, создатель Like Центра о взрывном пиаре: «Спасибо, что делаешь бизнес таким интересным! Огонь!» Михаил Дашкиев, со-основатель Вселенной «БМ» и автор курса «Реальный маркетинг» о взрывном пиаре: «Информации настолько много…, все это эволюционирует, становится изощреннее и изощреннее…, и все эти выкрутасы превращаются в однородную массу. „Белый шум“ даже из супер-крутых маркетологов. И реально ответом на „белый шум“ является либо ценность, (как говорил Руслан Татунашвили), либо вот такой нервный шок. Когда ставим аккумулятору две клеммы, и по нервной сети получается взрыв. Вот так это и работает». Отзывы читателей из р...Слушайте книгу.



Взрывной PR слушать на видеосервисе Wink.