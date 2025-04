Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона. Кристен Майнцер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кристен Майнцер – опытный подкастер, продюсер и бывший руководитель направления нон-фикшн литературы в Panoply, дочерней компании интернет-издания Slate. Еe проект By the Book Podcast неоднократно попадал в топовые списки СМИ. Он входит в девятку лучших подкастов по версии National Public Radio и в ТОП-21, по версии BuzzFeed. Совокупная аудитория еe проектов превышает 3 млн слушателей. Работу Кристен отметили такие издания, как Time, The Washington Post, Bust, Buzzfeed, The Evening Standard, Real Simple, Indiewire и десятки других. «Даже самые информативные подкасты это, в первую очередь, развлечение и общение. Будьте рассказчиком», – главная мысль в книге Кристен Майнцер. Люди, которые начинают вести подкасты, часто этого не понимают. "Взрывной подкаст" расскажет, как продумать идею, структуру и повествование шоу где искать гостей, как правильно приглашать их в подкаст – и как редактировать звук. Не все рекомендации актуальны для русскоязычного рынка, но вряд ли вы найдете более полное и понятное руководство по запуску подкаста».



