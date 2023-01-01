Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона. Кристен Майнцер
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Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона. Кристен Майнцер

Взрывной подкаст. Как создать успешный проект от идеи до первого миллиона. Кристен Майнцер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес237 мин16+

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Сюжет

Кристен Майнцер – опытный подкастер, продюсер и бывший руководитель направления нон-фикшн литературы в Panoply, дочерней компании интернет-издания Slate. Еe проект By the Book Podcast неоднократно попадал в топовые списки СМИ. Он входит в девятку лучших подкастов по версии National Public Radio и в ТОП-21, по версии BuzzFeed. Совокупная аудитория еe проектов превышает 3 млн слушателей. Работу Кристен отметили такие издания, как Time, The Washington Post, Bust, Buzzfeed, The Evening Standard, Real Simple, Indiewire и десятки других. «Даже самые информативные подкасты это, в первую очередь, развлечение и общение. Будьте рассказчиком», – главная мысль в книге Кристен Майнцер. Люди, которые начинают вести подкасты, часто этого не понимают. "Взрывной подкаст" расскажет, как продумать идею, структуру и повествование шоу где искать гостей, как правильно приглашать их в подкаст – и как редактировать звук. Не все рекомендации актуальны для русскоязычного рынка, но вряд ли вы найдете более полное и понятное руководство по запуску подкаста».

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