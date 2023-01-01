Взрослый сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Взрослый сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Взрослый сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство27 мин16+

Сюжет

Павел Иванович Спиридонов, менеджер по продажам оргтехники 45 лет, вдруг понимает, что теряет связь с сыном, которого он воспитал один. Алексей, его восемнадцатилетний сын, с большим нежеланием общается с отцом, избегает разговоров по душам и становится очень нервным и вспыльчивым. Отец начинает подозревать самое худшее. Однажды он случайно застает своего полураздетого сына в его комнате с другом. Павел Иванович подозревает, что у сына проблемы с сексуальной ориентацией. Он намекает сыну, что это так и есть. Алексей бурно реагирует на это подозрение и чувствует себя оскорбленным. Вскоре недоразумение проясняется, но натянутость в отношениях остается. Павел Иванович замечает, что сын стесняется его, что он комплексует перед своими сокурсниками из-за очень скромного достатка своей семьи. К тому же, Алексей однажды на улице встречает отца, который обнимает его любимую девушку Инну. Очередное выяснение отношений заканчивается скандалом, и Алексей убегает из дома. Но вскоре и эта проблема разрешается: оказывается, Инна – дочь любимой женщины Павла Ивановича Аллы, и он встречался с ней по просьбе матери. Больше причин для недоверия между отцом и сыном нет, их отношения восстанавливаются.

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