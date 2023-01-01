Взрослой дочери отец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Взрослой дочери отец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Взрослой дочери отец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Супруга бизнесмена Сергея Петренко много лет назад оставила на него маленькую Настю и уехала с любовником за границу. Долгое время Сергей не мог найти женщину, которую ему захотелось бы назвать женой, и уже решил, что никогда больше не создаст семью. Он жил работой и баловал дочь. Так продолжалось до тех пор, пока Сергей не встретил Ольгу. Сергей понял, что его поздняя любовь – это последний шанс «вскочить на уходящий поезд» и почувствовать себя счастливым. Он знакомит Ольгу с дочерью Настей и радуется их прекрасным отношениям. Сергей и Оля решают снять жилье, оставив квартиру Насте, и принимают в гостях дочь Сергея почти каждый день. Идиллия длится недолго. Однажды вечером Ольга обнаруживает записку с отпечатком губной помады – любовница Сергея сообщает Оле, что она для мужа – лишь домохозяйка, а автор письма – настоящая любовь. Днем позже след от такой же помады Ольга обнаруживает на рубашке Сергея. Сергей не знает, как убедить невесту в том, что верен ей. Он пытается выяснить, кто решил поссорить его и любимую – явно, этот человек из близкого окружения. Подозрения падают на новенькую сотрудницу Сергея Марину, которая слишком уж интересуется делами семьи шефа. Но в момент, когда Сергей по требованию Ольги увольняет Марину, она открывает ему шокирующую правду. Все гадости Ольге и Сергею делает… его дочь Настя. Узнав об этом, Ольга резко меняет отношение к Насте и не желает видеть ее в своем доме. Настя же признается, что, действительно, ненавидит невесту отца, потому что, встретившись с ней, он совсем забыл про дочь. «Кто угодно – только не Оля»,– заявляет дочь отцу. Сергей оказывается меж двух огней, между двумя любимыми женщинами, и уступить одной – значит потерять другую. Когда Сергей раздумывает, как ему поступить, в его жизнь снова вмешивается Марина. Она предлагает изобразить перед Настей влюбленную парочку, и сообщить девушке, что Сергей и Марина со своими двумя детьми переезжают к ней. Сергей говорит Насте, что имеет право на личную жизнь, и раз дочь не признает его любимую женщину – Ольгу, то он готов жениться на Марине. Настя просит прощения у Ольги, у отца и мирит их. Выясняется, что Ольга беременна.

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