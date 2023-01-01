Взрослой дочери отец. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Супруга бизнесмена Сергея Петренко много лет назад оставила на него маленькую Настю и уехала с любовником за границу. Долгое время Сергей не мог найти женщину, которую ему захотелось бы назвать женой, и уже решил, что никогда больше не создаст семью. Он жил работой и баловал дочь. Так продолжалось до тех пор, пока Сергей не встретил Ольгу. Сергей понял, что его поздняя любовь – это последний шанс «вскочить на уходящий поезд» и почувствовать себя счастливым. Он знакомит Ольгу с дочерью Настей и радуется их прекрасным отношениям. Сергей и Оля решают снять жилье, оставив квартиру Насте, и принимают в гостях дочь Сергея почти каждый день. Идиллия длится недолго. Однажды вечером Ольга обнаруживает записку с отпечатком губной помады – любовница Сергея сообщает Оле, что она для мужа – лишь домохозяйка, а автор письма – настоящая любовь. Днем позже след от такой же помады Ольга обнаруживает на рубашке Сергея. Сергей не знает, как убедить невесту в том, что верен ей. Он пытается выяснить, кто решил поссорить его и любимую – явно, этот человек из близкого окружения. Подозрения падают на новенькую сотрудницу Сергея Марину, которая слишком уж интересуется делами семьи шефа. Но в момент, когда Сергей по требованию Ольги увольняет Марину, она открывает ему шокирующую правду. Все гадости Ольге и Сергею делает… его дочь Настя. Узнав об этом, Ольга резко меняет отношение к Насте и не желает видеть ее в своем доме. Настя же признается, что, действительно, ненавидит невесту отца, потому что, встретившись с ней, он совсем забыл про дочь. «Кто угодно – только не Оля»,– заявляет дочь отцу. Сергей оказывается меж двух огней, между двумя любимыми женщинами, и уступить одной – значит потерять другую. Когда Сергей раздумывает, как ему поступить, в его жизнь снова вмешивается Марина. Она предлагает изобразить перед Настей влюбленную парочку, и сообщить девушке, что Сергей и Марина со своими двумя детьми переезжают к ней. Сергей говорит Насте, что имеет право на личную жизнь, и раз дочь не признает его любимую женщину – Ольгу, то он готов жениться на Марине. Настя просит прощения у Ольги, у отца и мирит их. Выясняется, что Ольга беременна.



Взрослой дочери отец слушать на видеосервисе Wink.