Взрослая психология. 11 простых правил жизни. Екатерина Нигматулина
Wink
Аудиокниги
Взрослая психология. 11 простых правил жизни. Екатерина Нигматулина

Взрослая психология. 11 простых правил жизни. Екатерина Нигматулина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
734 мин0+
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О книге

Если вы еще не встретились сами с собой, то эта аудиокнига для вас! Автор рассматривает под микроскопом любовь, дружбу, патриотизм, предназначение и нравственность. Она не даeт им четких определений, но разбирает чувства от этих слов, словно в каждой букве заключена своя эмоция. Слушая аудиокнигу «Взрослая психология. 11 простых правил жизни», вы попадаете в укромный уголок, где есть место для размышлений о себе и о том, что вас окружает.

Взрослая психология слушать на видеосервисе Wink.

Время
734 мин / 12:14

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