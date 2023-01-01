Взрослая психология. 11 простых правил жизни. Екатерина Нигматулина (книга, 2020) слушать онлайн

Если вы еще не встретились сами с собой, то эта аудиокнига для вас! Автор рассматривает под микроскопом любовь, дружбу, патриотизм, предназначение и нравственность. Она не даeт им четких определений, но разбирает чувства от этих слов, словно в каждой букве заключена своя эмоция. Слушая аудиокнигу �«Взрослая психология. 11 простых правил жизни», вы попадаете в укромный уголок, где есть место для размышлений о себе и о том, что вас окружает.



Взрослая психология слушать на видеосервисе Wink.