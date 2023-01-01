Взрослая любовница. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Помощник адвоката Константин Зуев однажды подвез домой свою коллегу по работе Маргариту. Она была значительно старше него. В тот вечер они разговорились, Константин узнал, что Маргарита недавно потеряла ребенка и развелась. Переехав в другой город, она безуспешно пыталась пережить свою трагедию. Неожиданно между ними вспыхнула страсть, он остался у нее на всю ночь. Константин надеялся, что как взрослая женщина, Маргарита поймет – у них нет никакого будущего. Однако, вопреки его ожиданиям, Маргарита дала ему знать о том, что готова к другим встречам. У них было второе свидание, потом еще одно. Маргарита и Константин стали любовниками, старательно таясь от своих коллег. Вскоре Константин встретился со своей бывшей однокурсницей Ариной, которая когда-то была в него влюблена. Константин увлекся ею. Однажды Арина решила сделать ему сюрприз и пришла к нему на работу. В этот момент рядом с Константином находилась Маргарита. Боясь ревности Арины, Константин представил Маргариту, как свою старшую сестру. Маргарита, наконец, стала понимать, что Константин ее стесняется. Она решила прекратить их связь. Но Константин начал понимать, что уже не может обходиться без Маргариты. Он пригласил ее к себе домой, чтобы познакомить с мамой. Мать Константина, Елена Сергеевна, не приняла Маргариту. Она устроила скандал и выставила взрослую любовницу своего сына. Константин разрывался между Маргаритой и Ариной. Вскоре Маргарита уехала в командировку, а Константин начал встречаться с Ариной. Очень быстро он стал понимать, что с Ариной ему скучно. Зато Елена Сергеевне Арина очень понравилась. Маргарита вернулась из командировки. Константин попытался вернуть ее, но, кажется, что-то в ней изменилось, она уже не подпускала к себе Константина. Ну, а он, наконец, стал понимать, что влюбился в Маргариту. Заявившись к ней, Константин попытался объяснить Маргарите свои чувства, когда она сообщила о том, что беременна от него. Константин растерялся. Вскоре Маргарита уволилась. Константин понял, что готов полностью измениться, стать мужем Маргариты и отцом ее будущего ребенка. Он отправился за Маргаритой, но когда они встретились, оказалось, что Константин опоздал. Маргарита разочаровалась в нем, она помирилась со своим бывшим мужем и постаралась начать жизнь заново.



Взрослая любовница слушать на видеосервисе Wink.