Взорванный миф. Часть 2. Эл Морган (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по роману «Великий человек». Репортеру Эду Харрису поручают сделать передачу о только что погибшем коллеге Гербе Фуллере, прозванном Великим американцем. Однако образ Фуллера разительно отличается от того, что Харрис узнаёт о нем. Сможет ли Харрис рассказать правду о Велико�м американце или воспользуется случаем и займет его место?.. Исполнители: Эд Харрис – Пузырев Юрий; Сид Мур – Якут Всеволод; Карлтон – Зубарев Виктор; Ник Челлатано – Гафт Валентин; Кэрол – Немоляева Светлана; Миссис Рибер – Зеленая Рина



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