Взор на прошедший год. Николай Карамзин
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Взор на прошедший год. Николай Карамзин

Взор на прошедший год. Николай Карамзин (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Нон-фикшн, Русская литература12+

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Сюжет

«…1802 Год был мирный для Европы, но важный своими великими государственными феноменами. &lt;…&gt; Главный исторический характер нашего времени, Наполеон Бонапарте, в течение сего года вышел из сомнительных теней надежды и страха и явился в полном свете истины, к стыду романических голов, которые в наше время мечтали о Тимолеонах. Наполеон лучше их знает дым славы…»

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