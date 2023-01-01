Взор на прошедший год. Николай Карамзин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«…1802 Год был мирный для Европы, но важный своими великими государственными феноменами. <…> Главный исторический характер нашего времени, Наполеон Бонапарте, в течение сего года вышел из сомнительных теней надежды и страха и явился в полном свете истины, к стыду романических голов, кот�орые в наше время мечтали о Тимолеонах. Наполеон лучше их знает дым славы…»



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