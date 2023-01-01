Взлетит — не взлетит? Как протестировать бизнес-идею, чтобы не потерять время и деньги. Пэт Флинн. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Пэта Флинна «Взлетит — не взлетит» написана специально для тех, у кого есть идеи. Их может быть много или всего одна — с которой вы живете давно, но все не решаетесь воплотить, опасаясь неудачи и не зная, с чего начать.

Пэт Флинн потерял работу в области архитектуры, но не отчаялся, а создал «карьеру № 2». Его бизнес-подкаст The Smart Passive Income скачали 47 млн раз, а сам Пэт остается жизнерадостным человеком, потому что получает от своей работы настоящее удовольствие. Рецепт его успеха — грамотное тестирование любой идеи перед стартом.

Эта книга не только убережет вас от множества ошибок, но и поможет найти свое «нечестное преимущество», ваше индивидуальное исключительное свойство, которое заставит людей обратить на вас внимание.



Взлетит — не взлетит? Как протестировать бизнес-идею, чтобы не потерять время и деньги слушать на видеосервисе Wink.