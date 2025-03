Взгляд в прошлое. Джастин Тимберлейк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джастин рассказывает о разных аспектах своего детства, включая рано проявившуюся любовь к музыке и конкретным исполнителям, повлиявших на создание его собственных песен и альбомов. Он рассуждает о процессе написания песен, раскрывая для читателя историю создания многих своих хитов. Размышляет о сотрудничестве с другими артистами и режиссeрами, углубляясь в детали создания своих шоу, скетчей на телевидении и фильмов. Кроме того, он осмысливает собственную идентичность, выясняя, что именно его вдохновляет, откровенно рассказывает об отцовстве, семье, близких друзьях и преградах на творческом пути, а также о поиске внутренней гармонии и силы. Джастин Тимберлейк – на сегодняшний день один из самых успешных артистов, обладатель десяти премий Грэмии и четырeх Эмми. В качестве актeра, он снялся в таких фильмах, как: номинированная на Оскар картина «Социальная сеть», «Секс по дружбе», «Плохая училка», «Кручeный мяч» и «Внутри Льюина Дэвиса». Журнал «Тайм» назвал Тимберлейка одним из ста самых влиятельных людей мира в 2007-м и 2013-м году. Его альбом 2013-го года «The 20/20 Experience – The Complete Experience» стал самым продаваемым альбомом года. В 2018-м году он выпустил альбом «Man of the Woods», свой четвeртый альбом, забравшийся на первую строчку чарта Billboard 200.



