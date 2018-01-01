Взаперти. Анна Пляка (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Анна Пляка – восходящая звезда подросткового триллера, лауреат премии «Новая детская книга» в номинации «Young Adult: Триллер. Мистика. Хоррор». Storytel и Росмэн представляют новый роман писательницы «Взаперти». Десять человек, запертых в заброшенном доме. Десять испытаний, чтобы научиться доверять друг другу. Десять этажей, чтобы преодолеть их и выйти на волю. Они выдержат и огонь, и воду, и трубы. Если им поможет Дождь. Если их не уничтожит Миротворец. © Storysidе



Взаперти слушать на видеосервисе Wink.