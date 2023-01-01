Взаимодействие в команде. Как организации учатся, создают инновации и конкурируют в экономике знаний. Эми Эдмондсон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В современном мире руководителям все чаще приходится иметь дело с командами — коллективами, созданными под задачу и объединяющими людей из разных отделов, компаний или отраслей, с разными профессиями, ценностями, опытом и даже языком. Командовать таким коллективом — плохая идея. Результат окажется под вопросом, а лучшие специалисты точно уйдут туда, где уже умеют управлять, используя гибкие, сложные и эффективные методы.

Книга «Взаимодействие в команде. Как организации учатся, создают инновации и конкурируют в экономике знаний» поможет вам стать современным руководителем, работать с которым будут стремиться лучшие. Простая и логичная система управления командами, созданная профессором Гарвардской школы бизнеса, описана так, что применить ее вы сможете без труда.

Это саммари расширит ваш управленческий репертуар и придаст новую энергию командным проектам, за которые вы отвечаете.



Взаимодействие в команде слушать на видеосервисе Wink.