Выйти замуж за поэта. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Галине Оленевой очень хочется разъехаться с её отцом – Пантелеем Игнатьевичем. Подруга Галины, Маша, посоветовала ей выйти замуж за человека с квартирой, приватизировать её, а потом развестись и выкупить у мужа вторую половину квартиры. У Маши даже есть на примете такой человек – Тимур Фатлин – полуспившийся поэт-неудачник. Тимур как-то раз обмолвился Маше, что хотел бы жить и творить где-нибудь в деревне. Подругам удалось договориться с Тимуром о сделке. Галина всё же понимает, что Тимура придётся чуть-чуть обмануть. Отец Галины, узнавший о намерении дочери заключить фиктивный брак, неожиданно пригласил к ним в гости ещё одного выгодного жениха – Кирилла Колобаева – великовозрастного маменькиного сынка, которому нужна скорее нянька и прислуга в лице жены. Маша даёт Галине прочитать стихи Тимура Фатлина, и та вдруг понимает, что под маской опускающегося неудачника скрывается интересный и глубокий человек. Колобаев тем временем продолжает ходить в гости к Галине. Пантелей Игнатьевич как-то проговаривается ему, что Галина собралась заключить фиктивный брак с другим мужчиной. Колобаева это не отпугнуло. Напротив, он начал более активно добиваться руки и сердца Галины. В день подачи заявления, Фатлин не явился в ЗАГС. Придя к нему домой подруги обнаружили его в «разобранном состоянии. Он объяснил, что всю ночь писал стихи, а рифма „не шла“. В конце концов, Фатлина удалось довести до ЗАГСА, и Галина подала с ним заявление. В то же время она вдруг стала чувствовать, что её начала мучить совесть. Фатлин после знакомства с Галиной стал вдруг писать стихи. Он посвятил их своей будущей „фиктивной“ жене. Узнав об этом, Галина вконец растрогалась. Фатлин вдруг стал ей по настоящему симпатичен. Вскоре Фатлин пришёл делать ей настоящее предложение руки и сердца.



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