Выйгрыш. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Выйгрыш. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Выйгрыш. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Илья по образованию – инженер, но жена уговорила его сменить профессию на более прибыльную и престижную, стать, как и она, страховым агентом. Эта работа Илье не по душе, он не умеет работать с людьми и теряет клиентов. Однажды Илья выиграл в лотерею крупную сумму денег. Он планировал купить себе паяльную станцию, но жена забрала у него деньги, заявив, что Илья не обеспечивает семью. Илья решил подрабатывать ремонтом электроники. Он пришёл в мастерскую, чтобы купить там компьютерные платы, бывшие в употреблении, отремонтировать их и потом продать. Хозяйка мастерской Маргарита, узнав о планах Ильи, предложила ему поработать у нее. Илья согласился, но скрыл это от жены. Маргарита была им очень довольна. Узнав про выигрыш, она решила прибрать Илью к рукам. Маргарита отправилась к Ларисе и рассказала ей о том, что Илья обманывает жену: говорит, что встречается с клиентами, а сам работает в мастерской. Лариса выгнала мужа из дома, Илья отправился жить к приятелю. Но Маргарита соблазнила Илью и уговорила его переехать к ней. Она рассчитывала потратить выигрыш Ильи на расширение мастерской, но выяснилось, что деньги остались дома, у жены. Маргарита настаивала, на том, чтобы Илья забрал их, и пришла вместе с Ильёй к Ларисе. Женщины устроили из-за денег скандал, Илья в ужасе ушёл. Маргарита и Лариса пытаются его вернуть, но он нашёл по объявлению работу в другом городе и уехал, бросив обеих женщин.

Выйгрыш слушать на видеосервисе Wink.

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