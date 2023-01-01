Высшее общество. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Высшее общество. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Высшее общество. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Преподаватель университета, Михаил Колосов, к своему ужасу, узнает в уборщице, моющей пол в его подъезде, бывшую сокурсницу Татьяну. Много лет назад Михаил бросил ее накануне свадьбы ради Екатерины, профессорской дочки, на которой впоследствии женился. Михаил обвиняет Татьяну в том, что она намеренно устроилась работать в его доме, чтобы отомстить ему. Вскоре он узнает, что Татьяна, вдобавок, теперь живет в его подъезде. Его возмущает, что она активно налаживает контакты с его семьей: Александра, его дочь, подружилась с Татьяной, а жена её наняла мыть полы в их квартире. Вспыхивает конфликт с дочерью, когда Михаил узнает, что она общается с сыном Татьяны. Михаил поддерживает свою жену, которая пытается внушить дочери, что ей не следует дружить с сыном уборщицы. Его мучает подозрение, что Михаил – его сын, но различные обстоятельства мешают это выяснить. Екатерина едет отдыхать к морю, а дочь признается Михаилу, что любит сына Татьяны. Михаил, наконец, идет к Татьяне и выясняет, что его опасения были напрасны: Миша – сын покойного мужа Татьяны, который тяжело болел несколько лет. Татьяна была вынуждена продать квартиру, чтобы оплатить его лечение. После смерти мужа Татьяна устроилась уборщицей – чтобы иметь возможность арендовать служебную квартиру. Михаил говорит, что не будет возражать против брака своей дочери с сыном Татьяны. Он понимает, что теперь очень важно убедить Екатерину в том, что нельзя мешать любви молодых людей.

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