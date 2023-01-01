Высоцкий. Владимир Новиков (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга Вл. Новикова – мастерски написанный, неприкрашенный рассказ о жизни и творчестве Владимира Высоцкого, нашего современника, человека, чей голос в 70-80-е годы звучал буквально в каждом доме. Из этой биографии читатель узнает новые подробности о жизни этой мятущейся души, её взлетах и паден�иях, страстях и недугах. Автор не ограничивается чисто биографическими рамками повествования, а вдумчиво анализирует творчество Высоцкого-поэта, стремясь определить его место в культурно-историческом контексте эпохи.



Высоцкий слушать на видеосервисе Wink.