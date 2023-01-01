Высокочувствительный ребенок. Как помочь нашим детям расцвести в этом тяжелом мире. Элейн Эйрон
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Высокочувствительный ребенок. Как помочь нашим детям расцвести в этом тяжелом мире. Элейн Эйрон

Высокочувствительный ребенок. Как помочь нашим детям расцвести в этом тяжелом мире. Элейн Эйрон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология847 мин16+

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О книге

Около двадцати процентов детей обладают очень восприимчивой нервной системой. Большое количество раздражителей, внезапные перемены, душевные страдания других людей – все это является для них серьезной нагрузкой. У этих детей разные темпераменты, но все они чрезвычайно чувствительны к эмоциональной и физической среде. Высокая чувствительность недопонята нашей культурой настолько, что многие психологи и родители склонны видеть только одну из граней характера высокочувствительных детей, например застенчивость, робость или гиперчувствительность. Но если бы мы были более внимательны и прозорливы, то увидели бы полную картину – творческие способности, интуицию, поразительную мудрость, эмпатию таких детей. И для того чтобы эти качества смогли расцвести во всей красе, нам абсолютно необходимо растить детей с пониманием их особенностей. Книга предназначена для родителей, педагогов, психологов, медицинских работников.

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Жанр
Психология
Время
847 мин / 14:07

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