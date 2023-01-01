Выскочки: как Uber, Airbnb и компании-убийцы из новой Силиконовой долины меняют мир. Брэд Стоун. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой книге Брэд Стоун предлагает взглянуть, как сильно изменился мир. Десять лет назад мысль о том, чтобы сесть в чужую машину или войти в чужой дом, казалась странной и опасной. Сегодня это так же естественно, как заказать книгу в интернете. Такие компании, как Uber и Airbnb, изменили наш образ жизни. Это результат деятельности поколения предпринимателей Силиконовой долины, которые использовали технологии, чтобы перевернуть общественные договоры и разрушить целые отрасли промышленности. Выскочки с заоблачными амбициями и избытком самоуверенности, вроде Трэвиса Каланика (Uber) и Брайана Чески (Airbnb), переписали правила, по которым сегодня живет весь мир. Книга читается как детективный роман о создании миллиардных состояний, связанных с всемирной культурной и экономической революцией.



Выскочки: как Uber, Airbnb и компании-убийцы из новой Силиконовой долины меняют мир слушать на видеосервисе Wink.